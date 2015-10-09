В МЛС уже ждут Салаха: ему посоветовали обратиться к Месси

Комиссар МЛС Дон Гарбер прокомментировал возможный переход звезды "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в североамериканскую лигу, отметив, что был бы рад увидеть египетского супервингера в одном из клубов чемпионата, сообщают Vesti.kz.

"Если (Салах) когда-нибудь решит перейти в МЛС, мы с радостью примем его у нас. Я бы посоветовал ему поговорить с Лео (Месси) и Томасом Мюллером, чтобы узнать, насколько они довольны, успешны и каково им играть в МЛС. Я слышал некоторые слухи о Салахе. Мы очень ценим неприкосновенность контрактов, это часть американской бизнес-динамики. У Мохамеда действующий контракт с "Ливерпулем", с людьми, которых мы хорошо знаем. Это великолепная команда", — приводит слова Гарбера Goal.

Конфликт в "Ливерпуле": Слот готов поставить точку в скандале с Салахом

В последние недели 33-летний Салах нередко оставался в запасе, а после боевой ничьей с "Лидсом" (3:3) открыто раскритиковал клуб и главного тренера Арне Слота. Конфликт привёл к тому, что форвард не попал в заявку на матч Лиги чемпионов УЕФА против "Интера" (1:0).

Ранее сообщалось, что интерес к Салаху проявляют "Сан-Диего" и "Чикаго Файр", которые готовы побороться за его приезд в МЛС.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!