Конфликт в "Ливерпуле": Слот готов поставить точку в скандале с Салахом

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот сообщил, что в ближайшее время проведёт личный разговор с Мохамедом Салахом, сообщают Vesti.kz.

Ранее звездный вингер вступил в резкий конфликт как с руководством клуба, так и с самим наставником, обвинив Слота в проявлении неуважения.

"Сегодня утром у меня состоится разговор с Мо, и от его результатов будет зависеть, что произойдёт завтра. Мне необходимо обсудить ситуацию с ним лично, и в следующий раз, когда я упомяну Мо, это будет в разговоре с ним, а не здесь (в пресс-зале. — Прим. Ред). Больше добавить мне нечего. Я поговорю с ним сегодня, и итог этого разговора определит, каким будет завтрашний день. Извинения? Обычно я бы сказал, что свои три вопроса вы уже использовали!" — приводит слова Слота Liverpool Echo.

Напомним, ранее Слот прокомментировал возникший конфликт с египетским вингером.

Ранее Салах публично раскритиковал клуб, заявив, что ему необоснованно урезали игровое время. После этого Слот оставил нападающего вне заявки на матч Лиги чемпионов УЕФА с "Интером".

