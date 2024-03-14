В "Интер Майами" разоблачили Месси. Такое было и в "Барсе"

Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино высказался о главной звезде команды Лионеле Месси: назвал лучшую черту аргентинского нападающего, сообщают Vesti.kz со ссылкой на ESPN.

По словам специалиста, 36-летний Месси до сих пор имеет желание выигрывать все турниры и трофеи, даже играя в США.

"Первые номера сохраняют на протяжении всей своей карьеры манеру соревноваться и желание побеждать независимо от того, где они играют. Это его великая черта. Я не говорю, что это меня удивляет, потому что это уже третий раз, когда я тренирую его. Но сегодня я все еще вижу в нем то же самое, что и в "Барселоне" - желание выигрывать все, что попадается на его пути", - заявил Мартино.

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Напомним, Месси является воспитанником "Барселоны", в составе которой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В 2021 году аргентинец перешел во французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз Суперкубок Франции.

С лета 2023 года Лео выступает за "Интер Майами". Накануне Месси забил в четвертом матче подряд, продлив результативную серию до пяти игр. Теперь на его счету пять мячей и два ассиста в новом сезоне.

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