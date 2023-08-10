В "Интер Майами" рассказали о пользе от Месси

Футболист "Интер Майами" Роберт Тэйлор рассказал о том, чем звездный новичок - Лионель Месси помогает команде, сообщают Vesti.kz.

"Месси способен держать мяч при прессинге троих соперников. Таким образом, у нас гораздо больше свободного пространства на поле. Также Месси способен превращать плохой мяч в хороший. Иногда пас идет не самого лучшего качества, но Лео принимает мяч без проблем, делая пас хорошим", - приводит слова Тэйлора WSJ.

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Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" этим летом на правах свободного агента. В четырех матчах за новый клуб аргентинский нападающий забил семь голов и сделал один ассист.

Предыдущие два сезона форвард провел во французском "Пари Сен-Жермене". До этого на протяжений всей карьеры он играл за испанскую "Барселону".

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