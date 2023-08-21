В "Интер Майами" раскрыли мотивацию Месси

Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино ответил на вопрос о мотивации аргентинского нападающего команды Лионеля Месси.

"Обсуждая Лео, вы говорите, что он лучший игрок в мире. Выше похвалы быть не может. Месси подтверждает это матч за матчем. Лионель пришел в МЛС, чтобы побеждать и соревноваться.

Бускетс и Альба сказали то же самое. Они приехали соревноваться. Можно выиграть или проиграть, но у них есть желание соревноваться. Сейчас пришла очередь побеждать", – приводит слова Мартино AS.