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В "Интер Майами" готовы обойтись без Месси

В "Интер Майами" готовы обойтись без Месси
©twitter.com/InterMiamiCF

Нападающий "Интер Майами" Луис Суарес высказался о травме своего партнера по американскому клубу Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.

"Месси - игрок, который делает разницу, мы это знаем. Посмотрим, сможет ли он сыграть. Но если нет, то будем делать то, что делали раньше - выигрывать матчи без него", - цитирует Суареса Goal.

Напомним, Месси пропустил три матча подряд из-за травмы, полученной в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против "Нэшвилла" (3:1), который прошел 14 марта. В них "Интер Майами" одержал одну победу при одном поражении, еще одну игру свели вничью.

Всего в нынешнем сезоне Лео принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

Ранее стало известно, что Месси восстановился после травмы задней поверхности бедра. Он был замечен на тренировке в преддверии четвертьфинального матча Кубка чемпионов КОНКАКАФ с мексиканским "Монтерреем". Сама игра состоится 4 апреля.

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Метки:
Месси Лионель Травма США

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