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В "Барселоне" подтвердили переход своего игрока в ПСЖ

В "Барселоне" подтвердили переход своего игрока в ПСЖ
©instagram.com/o.dembele7

Спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемани подтвердил переход французского нападающего Усмана Дембеле в "Пари Сен-Жермен", сообщают Vesti.kz.

"Дембеле находится на пути в Париж. Сделка завершена, осталось только подписать все документы", - приводит слова Матеу известный инсайдер Фабрицио Романо.

Также отмечается, что официально об этом будет объявлено в конце текущей недели.

Ранее СМИ проинформировали, что ПСЖ выкупит трансфер 26-летнего француза за 50 миллионов евро. При этом каталонцы покупали его у дортмундской "Боруссии" за 140 миллионов евро в 2017 году.

Дембеле подвергся оскорблениям со стороны фанатов каталонского клуба из-за своего решения перейти в ПСЖ.

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Метки:
ПСЖ Барселона

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