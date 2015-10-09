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Уйдет в топ-клуб? Феноменальный бомбардир прервал молчание о своем будущем

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Уйдет в топ-клуб? Феноменальный бомбардир прервал молчание о своем будущем ©instagram.com/sportingcp

Виктор Дьекереш, один из самых результативных форвардов европейского сезона, наконец-то высказался по поводу слухов о возможном трансфере, передают Vesti.kz

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Виктор Дьекереш, один из самых результативных форвардов европейского сезона, наконец-то высказался по поводу слухов о возможном трансфере, передают Vesti.kz

В своем Instagram шведский нападающий "Спортинга" лаконично дал понять, что не собирается подогревать спекуляции:

"Сейчас говорят многое, но в основном - это неправда. Когда придет время, я все скажу сам", - написал он.

Контракт игрока с лиссабонским клубом действует до июня 2028 года, а интерес к нему проявляют сразу несколько топ-клубов. Учитывая его статистику - 54 гола и 13 результативных передач в 52 матчах сезона - это неудивительно.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Дьекереша составляет 75 миллионов евро.

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Напомним, что ранее "Барселона" рассматривала вариант с покупкой шведского нападающего  в качестве потенциальной замены Роберту Левандовски. Однако сам польский форвард попросил руководство отказаться от идеи подписания нового конкурента в атаке.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
15 июня 08:00   •   не начат
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