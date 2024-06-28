Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Уругвай растоптал соперника и досрочно вышел в плей-офф Кубка Америки

Уругвай растоптал соперника и досрочно вышел в плей-офф Кубка Америки
©instagram.com/aufoficial/

В ночь на 28 июня в США состоялся матч группового этапа Кубка Америки-2024 между Уругваем и Боливией, передает Vesti.kz.

Встреча завершилась победой уругвайцев со счетом 5:0. В составе победителей по голу забили Максимилиано Араухо, Дарвин Нуньес, Факундо Пельистри, Федерико Вальверде и Родриго Бентанкур.

Этот успех позволил команде набрать шесть очков и досрочно обеспечить себе выход в плей-офф турнира. Ранее групповой этап успешно преодолели Венесуэла и Аргентина.

Месси установил два рекорда и помог победить Аргентине

Напомним, что Уругвай в заключительном туре сыграет с США, а Боливия встретится с Панамой.

Отметим, что турнир стартовал 20 июня и продлится до 14 июля.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Уругвай Боливия Футбол

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Баскетбол 3х3
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus