Уругвай растоптал соперника и досрочно вышел в плей-офф Кубка Америки

В ночь на 28 июня в США состоялся матч группового этапа Кубка Америки-2024 между Уругваем и Боливией, передает Vesti.kz.

Встреча завершилась победой уругвайцев со счетом 5:0. В составе победителей по голу забили Максимилиано Араухо, Дарвин Нуньес, Факундо Пельистри, Федерико Вальверде и Родриго Бентанкур.

Этот успех позволил команде набрать шесть очков и досрочно обеспечить себе выход в плей-офф турнира. Ранее групповой этап успешно преодолели Венесуэла и Аргентина.

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Напомним, что Уругвай в заключительном туре сыграет с США, а Боливия встретится с Панамой.

Отметим, что турнир стартовал 20 июня и продлится до 14 июля.