УЕФА отстранил "Ювентус" от участия в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил итальянский "Ювентус" от участия в еврокубках на сезон 2023/24 за нарушение правил финансового fair play. Об этом сообщается на сайте союза, передают Vesti.kz.

В новом сезоне туринский клуб должен был сыграть в Лиге конференций. Кроме того, "Ювентус" обязали выплатить взнос в размере 20 миллионов евро, из которых 10 будут считаться условными. Условную сумму предстоит выплатить, если годовая финансовая отчетность клуба за 2023, 2024 и 2025 финансовые годы не будет соответствовать требованиям бухгалтерского учета.

Также компенсацию за нарушение финансового fair play предстоит выплатить лондонскому "Челси". Клуб избежал серьезных санкций, потому что новый владелец выявил и заблаговременно сообщил УЕФА о случаях потенциально неполной финансовой отчетности при предыдущем владельце.

Ранее СМИ уже сообщали, что "Ювентус", вероятно, не будет участвовать в Лиге конференций в следующем сезоне.

Как писало издание Сorriere Dello Sport, предполагается, что клуб примет отстранение от еврокубков на один год и не будет подавать жалобу, чтобы не ставить под угрозу возможное участие в Лиге чемпионов сезона-2024/2025.

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