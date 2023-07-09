"Ювентус" будет отстранен от еврокубков на следующий сезон

"Ювентус" не будет участвовать в Лиге конференций в следующем сезоне, сообщают Vesti.kz.

Как пишет Сorriere Dello Sport, из швейцарского Ньона, где проходит дело о финансовых махинациях итальянского клуба, начинает просачиваться информация по делу "Ювентуса".

Отмечается, что клуб примет отстранение от еврокубков на один год и не будет подавать жалобу в CAS (это условие соглашения), но при условии, что к нему не будут применены другие санкции со стороны УЕФА. В "Ювентусе" готовы пойти на такой шаг, чтобы не ставить под угрозу возможное участие в Лиге чемпионов сезона-2024/2025.

Наказание станет следствием расследования, начатого УЕФА в начале декабря в отношении тех спорных балансовых отчетов, которые привели к нарушению правил финансового Fair play.

Напомним, что "Ювентус" по ходу минувшего чемпионата Италии был лишен 15 очков за финансовые нарушения. 20 апреля после апелляции клубу вернули очки. Однако 22 мая с него снова сняли 10 очков. Футболисты Массимилиано Аллегри завершили сезон на седьмом месте.

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