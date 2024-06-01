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Три удаления, пенальти и слезы Роналду случились в финале турнира по футболу

Три удаления, пенальти и слезы Роналду случились в финале турнира по футболу
©ФК "Аль-Наср"

В Саудовской Аравии состоялся финальный матч Кубка Короля, в котором сошлись "Аль-Наср" португальской звезды Криштиану Роналду и "Аль-Хиляль", за который играет бразилец Неймар, передает Vesti.kz.

Супербитва получилась упорной. В ходе встречи было зафиксировано три удаления. Команда Роналду повела в счете усилиями Александра Митровича, но в концовке не удержала победу - отличился Ячъя Айман. Овертайм обошелся без забитых голов, а в серии пенальти точнее оказались футболисты "Аль-Хиляля". При этом Криштиану свой 11-метровый реализовал. После матча Роналду не смог сдержать слез.

Криштиану Роналду установил два новых рекорда и вошел в историю футбола

Отметим, что "Аль-Наср" не может победить "Аль-Хиляль" уже в пятом матче подряд. В чемпионате страны команда Роналду уступила своему принципиальному сопернику и расположилась на второй строчке.

Напомним, что Криштиану перешел в "Аль-Наср" в 2023 году. Его контракт действителен до 2025 года, но команда хочет продлить соглашение.

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Метки:
Роналду Криштиану Футбол

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