Тренер ПСЖ сделал заявление о Месси

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Кристоф Галтье прокомментировал выступление аргентинского нападающего своей команды Лионеля Месси в нынешнем сезоне, сообщают Vesti.kz.

"Лео был безупречен на протяжении всего сезона на тренировках, он усердно работал. Лео - это и есть футбол. Это правда. Я видел это каждый день на тренировках, я также видел это в наших матчах. В этом году у него отличная статистика. Это уже намного, намного лучше, чем в прошлом сезоне. Я думаю, что Лео провел очень хороший сезон в составе ПСЖ, но люди по-прежнему ожидают от него гораздо большего", - приводит слова Галтье "Чемпионат" со ссылкой на L’Équipe.

В текущем сезоне 35-летний Месси принял участие в 39 матчах в составе парижского клуба во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 20 голевых передач. Действующий контракт аргентинца с ПСЖ истекает ближайшим летом.

Ранее прошла информация, что ПСЖ сделал Лионелю грандиозное предложение, в результате чего его отъезд в "Барселону" или Саудовскую Аравию стал невозможен.