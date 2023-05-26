Месси не уедет в "Барселону" или Саудовскую Аравию: ПСЖ сделал грандиозное предложение

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По информации журналиста Франсуа Галлардо, парижане предложили Месси солидный контракт по схеме "1+1" с зарплатой в 100 миллионов евро за сезон.
Цель ПСЖ - предотвратить его отъезд в Саудовскую Аравию, где им интересуется "Аль-Хиляль".
Также отмечается, что в такой ситуации его отъезд в "Барселону" невозможен.
Месси выступает за ПСЖ с 2021 года. Контракт игрока с французским клубом истекает этим летом. За парижан он провел 30 матчей в нынешнем чемпионате Франции, забил 15 голов и сделать 16 результативных передач.
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