Месси не уедет в "Барселону" или Саудовскую Аравию: ПСЖ сделал грандиозное предложение

"Пари Сен-Жермен" хочет сохранить в своем составе аргентинского форварда Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Франсуа Галлардо, парижане предложили Месси солидный контракт по схеме "1+1" с зарплатой в 100 миллионов евро за сезон.

Цель ПСЖ - предотвратить его отъезд в Саудовскую Аравию, где им интересуется "Аль-Хиляль".

Также отмечается, что в такой ситуации его отъезд в "Барселону" невозможен.

Месси выступает за ПСЖ с 2021 года. Контракт игрока с французским клубом истекает этим летом. За парижан он провел 30 матчей в нынешнем чемпионате Франции, забил 15 голов и сделать 16 результативных передач.