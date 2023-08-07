Тренер "Бешикташа" оценил трансфер Зайнутдинова

Главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш оценил футболиста московского ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, сообщают Vesti.kz. Турецкий клуб заинтересован в трансфере казахстанца, тогда как "армейцы" установили новую цену на Зайнутдинова.
"Зайнутдинов может играть левым защитником, левым вингером, полузащитником, центральным защитником. Он идеальный игрок для нас", - приводит слова Гюнеша журналист Гекмен Озджан.
25-летний Зайнутдинов играет за ЦСКА с 2020 года. Его контракт с российским клубом рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро. Чемпионат Турции стартует 11 августа.
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