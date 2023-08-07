ЦСКА установил новую цену на Зайнутдинова

Московский ЦСКА пошел на уступки ради трансфера полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в турецкий "Бешикташ", сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Гекмен Озджана, армейцы решили снизить цену. Так, если раньше ЦСКА не собирался отпускать игрока дешевле 6-6,5 миллиона евро, то теперь московский клуб готов продать Зайнутдинова в "Бешикташ" за 4-4,5 миллиона евро.

В случае перехода в турецкий клуб Зайнутдинов не будет считаться легионером.

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Beşiktaş, Bakhtiyar Zaynutdinov için CSKA'yla pazarlıklara hız verdi.



Kazakistanlı futbolcu için kapıyı 6.5 milyon Euro açan Rus kulübü, bir miktar indirime gitti.



Yönetim, teknik ekibin onay verdiği oyuncu için 4-4.5 milyon seviyesine çıkabilir. — Gökmen Özcan (@gokmenozcan) August 6, 2023

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В прошлом сезоне российской премьер-лиги он сыграл за армейцев 21 матч, забил гол и отдал три голевые передачи. Также он стал обладателем Кубка России-2023.

Контракт 25-летнего Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года. Московский клуб купил игрока у "Ростова" за два миллиона в 2020 году. При этом портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в шесть миллионов евро.

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