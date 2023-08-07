ЦСКА установил новую цену на Зайнутдинова

Московский ЦСКА пошел на уступки ради трансфера полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в турецкий "Бешикташ", сообщают Vesti.kz.
По информации журналиста Гекмен Озджана, армейцы решили снизить цену. Так, если раньше ЦСКА не собирался отпускать игрока дешевле 6-6,5 миллиона евро, то теперь московский клуб готов продать Зайнутдинова в "Бешикташ" за 4-4,5 миллиона евро.
В случае перехода в турецкий клуб Зайнутдинов не будет считаться легионером.
Капитаны двух сборных на ЧМ-2022 и "жертва" Роналду. Кто ждет Зайнутдинова в "Бешикташе"?
🚨BİLGİ🚨— Gökmen Özcan (@gokmenozcan) August 6, 2023
Beşiktaş, Bakhtiyar Zaynutdinov için CSKA'yla pazarlıklara hız verdi.
Kazakistanlı futbolcu için kapıyı 6.5 milyon Euro açan Rus kulübü, bir miktar indirime gitti.
Yönetim, teknik ekibin onay verdiği oyuncu için 4-4.5 milyon seviyesine çıkabilir.
Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В прошлом сезоне российской премьер-лиги он сыграл за армейцев 21 матч, забил гол и отдал три голевые передачи. Также он стал обладателем Кубка России-2023.
Контракт 25-летнего Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года. Московский клуб купил игрока у "Ростова" за два миллиона в 2020 году. При этом портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в шесть миллионов евро.
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