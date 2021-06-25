Transfermarkt поднял стоимость футболиста сборной Казахстана. В Европе восхищаются его игрой

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболиста сборной Казахстана Владислава Васильева, выступающего за белорусский "Энергетик-БГУ", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он вырос в цене до 650 тысяч евро, тогда как ранее оценивался в 500 тысяч. Очевидно, что на его ценнике сказалась успешная игра за нынешний клуб, за который он забил пять голов и отдал шесть ассистов в 13 матчах чемпионата. Местные СМИ и болельщики восхищаются его игрой, по крайней мере, он один из лидеров и самый дорогой игрок команды.

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А вот другой казахстанский футболист Бакдаулет Зульфикаров, также защищающий цвета "Энергетика-БГУ", остался на прежней отметке - 50 тысяч евро.

После 13 туров Энергетик-БГУ занимает десятое место из 16, набрав 15 очков. Следующую игру проведет на выезде со "Славией" 26 июня.

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