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"Топ-игрок". Зарубежный эксперт оценил камбэк в матче от футболиста сборной Казахстана

Всего было забито пять мячей.

"Топ-игрок". Зарубежный эксперт оценил камбэк в матче от футболиста сборной Казахстана
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Мировой футбол
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Белоруссий журналист Владислав Татур высказался об игре "Энергетика-БГУ" и "Гомеля" в рамках 12-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Хозяева, уступая 0:2, сумели с помощью казахстанского футболиста Владислава Васильева вернуться в игру и одержать волевую победу - 3:2.

"Гол, как я понял, отменили из-за офсайда, но создавал ли Мусаханян помехи голкиперу в момент удара?

Так или иначе, Владислав Васильев - крутой! 1+2 сегодня, 4+6 в этом сезоне. Топ-игрок", - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, что Васильев забил еще один гол на 56-й минуте, но его отменили из-за вышеупомянутого офсайда.

24-летний полузащитник дебютировал за сборную Казахстана в октябре 2020 года в гостевом матче с Беларусью (0:2) в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций. Хавбек является воспитанником карагандинского "Шахтера".

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Метки:
Васильев Владислав Казахстанцы за границей Беларусь

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