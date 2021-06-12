Невероятный камбэк со счета 0:2 в Европе. Футболист сборной Казахстана отдал два ассиста и забил победный гол

"Энергетик-БГУ", за который выступают казахстанские футболисты Владислав Васильев и Бакдаулет Зульфикаров, одержал волевую победу над "Гомелем", одним из лидеров чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча 12-го тура прошла в Минске и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, которые в ходе первого тайма уступали в два мяча. Но впоследствии сумели не только отыграться, но и дожать соперника, завоевав три очка.

У проигравших голы забили Вадим Побудей (7-я минута) и Андрей Соловей (33-я). У победителей отличились Айк Мусаханян (45+3-я), Дмитрий Гирс (54-я) и Владислав Васильев (83-я). При этом последний успешно ассистировал партнерам в первых двух взятиях ворот. Кроме того, еще один гол Васильева на 56-й минуте был отменен из-за офсайда, а "Гомель" с 27-й минуты играл вдесятером вследствие удаления Лазара Сайчича.

Если Васильев, дебютировавший за сборную Казахстана в октябре прошлого года, отыграл полный матч, то Зульфикаров остался на скамейке запасных.

Несмотря на поражение, "Гомель" с 21 баллом пока сохранил за собой третье место в таблице, тогда как "Энергетик-БГУ" с 15 очками расположился на девятой позиции из 16.

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