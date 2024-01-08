"Текут слюни". Футболист сделал откровенное признание о Месси

Футболист "Интер Майами" Николас Стефанелли высказался об игре аргентинского нападающего клуба Лионеля Месси, передает корреспондент Vesti.kz.

"Когда я вижу его на тренировке, у меня текут слюни. Затем, когда он делает пас и оказывается к игроку спиной, я спрашиваю себя: "Как он видит этот пас? Этого просто не может быть". Вот почему он также является лучшим игроком в истории", - приводит слова Стефанелли Goal.

Напомним, Месси выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. Соглашение аргентинца с клубом рассчитано до 2025 года.

В прошлом сезоне Месси провел за "Интер Майами" 14 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач.

Ранее аргентинец защищал цвета испанской "Барселоны и французского "Пари Сен-Жермена".

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