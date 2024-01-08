Серхио Рамос выбрал лучшего в споре Роналду и Месси

Испанский защитник "Севильи" Серхио Рамос сравнил португальца Кришитиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси, передает корреспондент Vesti.kz.

"Я играл с ними обоими - они лучшие на планете. Но я думаю, что Роналду лучше, так как он показывает все это вне своей зоны комфорта", - сказал Рамос.

Отметим, что Рамос выступал за "Реал" вместе с Роналду, а затем поиграл с Месси в "Пари Сен-Жермене".

В 2023 году Роналду стал лучшим бомбардиром мира, забив 54 гола. Португалец - пятикратный обладатель "Золотого мяча". В Европе он известен по выступлениям за английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал", туринский "Ювентус" и лиссабонский "Спортинг".