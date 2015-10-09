Кто талантливее? Дастана Сатпаева сравнили с Абдукодиром Хусановым

Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Российский тренер Виктор Кумыков высказался о сравнениях форварда алматинского "Кайрата" Дастана Сатпаева и защитника английского "Манчестер Сити" Абдукодира Хусанова, передают Vesti.kz.

— Многие казахстанцы сравнивают талантливого Сатпаева с Абдукодиром Хусановым. Как вы считаете, кто сильнее?

— "Сравнивать этих двух футболистов неправильно. Во-первых, они играют на разных позициях. Во-вторых, Хусанов гораздо более опытный игрок — он уже несколько лет выступает за рубежом. Сатпаев же — футболист, который только подаёт большие надежды. Он играл исключительно в Казахстане. Желаю удачи обоим", — сказал Кумыков в интервью Sports.uz.

Стоит отметить, что Кумыков известен по работам в узбекистанских и казахстанских клубах. Прошлый сезон специалист провёл в кызылординском "Кайсаре", с которым занял 11-е место, набрав 22 очка.

