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Сын Роналду оформил дубль за "Аль-Наср" и отпраздновал в стиле отца

Сын Роналду оформил дубль за "Аль-Наср" и отпраздновал в стиле отца
©instagram.com/cristiano/

Сын Криштиану Роналду забил свой первый гол за саудовский "Аль-Наср", сообщают Vesti.kz. Произошло это в матче юношеских команд с "Аль-Фатехом" (4:1), причем Криштиану Роналду-младший оформил дубль в той встрече.

13-летний футболист забил первый гол с пенальти, после чего отпраздновал его в фирменном стиле своего отца.

Во втором случае Роналду-младший удачно сыграл на добивании, переправив мяч в сетку.

Сын Криштиану был зачислен в академию "Аль-Насра" в октябре. Несмотря на то, что Роналду-младшему всего 13 лет он будет играть за команду U-15. Ему там также отдали 7-й номер на футболке.

Криштиану Роналду-младший начал свою футбольную карьеру в испанском "Посуэло", где за два года забил 55 мячей. В "Ювентусе" он выступал за команду в возрастной группе до девяти лет, в составе которой провел 28 игр и забил 58 голов. Последним клубом сына Роналду был английский "Манчестер Юнайтед".

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Напомним, Роналду перешел в "Аль-Наср" зимой 2023 года после скандального ухода из МЮ.

В текущем сезоне портуаглец принял участие в 14 матчах саудовской команды во всех турнирах, где забил 14 голов и сделал восемь результативных передач.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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