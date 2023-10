Сын Роналду оформил дубль за "Аль-Наср" и отпраздновал в стиле отца

Сын Криштиану Роналду забил свой первый гол за саудовский "Аль-Наср", сообщают Vesti.kz. Произошло это в матче юношеских команд с "Аль-Фатехом" (4:1), причем Криштиану Роналду-младший оформил дубль в той встрече.

13-летний футболист забил первый гол с пенальти, после чего отпраздновал его в фирменном стиле своего отца.

Во втором случае Роналду-младший удачно сыграл на добивании, переправив мяч в сетку.

Сын Криштиану был зачислен в академию "Аль-Насра" в октябре. Несмотря на то, что Роналду-младшему всего 13 лет он будет играть за команду U-15. Ему там также отдали 7-й номер на футболке.

Криштиану Роналду-младший начал свою футбольную карьеру в испанском "Посуэло", где за два года забил 55 мячей. В "Ювентусе" он выступал за команду в возрастной группе до девяти лет, в составе которой провел 28 игр и забил 58 голов. Последним клубом сына Роналду был английский "Манчестер Юнайтед".

🇵🇹 Understand Al Nassr have decided for Cristiano Ronaldo jr to start training with U-15 squad despite being 13 year old.



He will start training with the team this week and he's gonna wear number 7. pic.twitter.com/MB3yC5FgoH