"Аль-Наср" подписал контракт с сыном Роналду

Саудовский "Аль-Наср" подписал сына Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Ar-Riyadiyah.

13-летний Криштиану Роналду-младший будет играть за молодежные команды "Аль-Насра" в возрастных категориях до 13 и 15 лет, и, как его отец, получил номер 7.

Ожидается, что Криштиану Роналду-младший проведет свой первый матч за "Аль-Наср" в возрастной категории до 13 лет уже 20 октября.

Ранее, молодой Роналду начал свою футбольную карьеру в испанском клубе "Посуэло", где за два года он забил 55 голов. Затем он перешел в туринский "Ювентус" вместе со своим отцом. В этом клубе он сыграл 28 матчей, забив 58 голов и сделав 18 результативных передач. Последним клубом молодого футболиста был английский "Манчестер Юнайтед".

Сам Криштиану Роналду присоединился к "Аль-Насру" зимой 2023 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 11 матчах в различных турнирах, забил 11 голов и сделал шесть результативных передач.

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