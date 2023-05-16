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Стало известно, как переход Роналду изменил футболистов "Аль-Насра"

Стало известно, как переход Роналду изменил футболистов "Аль-Насра"
©ФК "Аль-Наср"

Саудовский журналист Халед Аль Арафах рассказал о том, как переход Криштиану Роналду повлиял на Футболистов "Аль-Насра", сообщают Vesti.kz. При этом эффект португальца отразился и на соперниках.

"Когда игроки "Аль-Насра" видят тренировку Криштиану, они пытаются соответствовать его огромному уровню самоотдачи. Все дело в уверенности. Посмотрите на них до прибытия Роналду и после, и увидите, насколько они стали лучше и насколько теперь выкладываются. Когда вы играете и знаете, что люди смотрят на вас по всему миру, вы отдаете все. Это делает матчи профессиональной лиги Саудовской Аравии лучше", - приводит слова Арафаха FourFourTwo.

Также журналист отметил, что с приходом Роналду и соперники "Аль-Насра" стремятся показать максимум в матчах.

"То же касается его соперников. Я недавно общался с Луисом Густаво, и он сказал мне, что после прихода Роналду большинство команд выкладывается на 200 процентов в матчах против "Аль-Насра". И в этом есть смысл. Когда ты знаешь, что за тобой наблюдают по всему миру, то отдаешь все силы. Благодаря этому матчи лиги Саудовской Аравии становятся лучше", - добавил Аль-Арафа.

Криштиану Роналду отреагировал на слухи об уходе из "Аль-Насра"

Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. Контракт португальца с клубом рассчитан до 2025 года.

Внынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии нападающий принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив 12 голов и две результативные передачи.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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