Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Стало известно место Роналду в списке бомбардиров в Саудовской Аравии

Стало известно место Роналду в списке бомбардиров в Саудовской Аравии
©ФК "Аль-Наср"

Стало известно, какое место занял португальский нападающий Криштиану Роналду в списке бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии, где он выступает с января, сообщают Vesti.kz.

Форвард "Аль-Насра" принял участие в 16 матчах в чемпионате и забил 14 голов. С этим результатом Роналду занял пятое место в списке.

Лучшим бомбардиром стал Абдерразак Амдалла из "Аль-Иттихада" – у него 21 мяч в 26 матчах. Также в топ-5 вошли: Талиска ("Аль-Насра") забил 20 голов (23 игры), Одион Игало ("Аль-Хилаль") – 19 (27), Фирас Аль-Брейкан ("Аль-Фатех") – 17 (30).

Роналду хочет покинуть "Аль-Наср". Известна причина

Ранее "Аль-Наср" лишился шансов на победу в чемпионате Саудовской Аравии, уступив за тур до финиша титул "Аль-Иттихаду".

Таким образом, Роналду впервые в карьере остался без завоеванных трофеев в двух сезонах подряд. В прошлом сезоне португалец выступал за "Манчестер Юнайтед" и также не смог завоевать трофеи.

В заключительном туре "Аль-Наср" разгромил "Аль-Фатех" (3:0). Роналду даже не был включен в заявку.

Напомним, Роналду перешел в "Аль-Наср" в январе 2023 года после скандального ухода из "Манчестер Юнайтед". Контракт форварда с клубом рассчитан до 2025 года.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 10:59
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Стало известно место Роналду в списке бомбардиров в Саудовской Аравии
Сегодня , 00:00
Мировой футбол
©twitter.com/AlNassrFC Роналду оказался вне заявки на последний матч "Аль-Насра" в сезоне
Вчера , 22:25
Мировой футбол
©twitter.com/TeamMessi В Федерации футбола Саудовской Аравии высказались о потенциальном трансфере Месси
Вчера , 14:52
Мировой футбол
©instagram.com/jpcancelo "Манчестер Сити" заблокировал трансфер защитника в "Барселону"
Вчера , 14:33
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Назван похожий на Роналду футболист
Вчера , 08:58
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Месси занервничал из-за "Барселоны". Его отец позвонил в Ла Лигу
Вчера , 08:14
Мировой футбол
©fifa.com Узбекистан пропустил гол на 97-й минуте и остался без 1/4 финала МЧМ по футболу
30 мая, 17:13
Мировой футбол
©ФК "Манчестер Сити" Назван лучший трансфер сезона в футболе
30 мая, 09:55
Мировой футбол
©witter.com/Benzema В "Реале" приняли решение по Бензема
29 мая, 12:50
Мировой футбол
©twitter.com/AlNassrFC_EN Роналду обсудил переход к конкурентам "Реала" в Испании - СМИ
29 мая, 10:59
Мировой футбол
©instagram.com/karimbenzema Бензема близок к уходу из "Реала": француз получил мегапредложение от саудовского клуба
29 мая, 08:27
Мировой футбол
©instagram.com/k.mbappe Мбаппе сделал неожиданное заявление о своем будущем
28 мая, 23:54
Мировой футбол
©instagram.com/stevenberghuis/ Футболист "Аякса" набросился на фаната соперников после непопадания в Лигу чемпионов
28 мая, 16:23
Мировой футбол
©twitter.com/TeamMessi Решение принято. Стало известно будущее Лионеля Месси в ПСЖ
28 мая, 15:27
Мировой футбол
©twitter.com/vinijr Винисиус Жуниор может сменить клуб. В АПЛ готовы побить трансферный рекорд "Реала"
28 мая, 13:13
Мировой футбол
©football24.ru "Этот титул мы хотим больше всего". Бальде - о Лиге чемпионов
28 мая, 10:01
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Месси повторил рекорд Дани Алвеса
28 мая, 09:24
Мировой футбол
©instagram.com/k.mbappe Мбаппе отреагировал на чемпионство ПСЖ
28 мая, 08:59
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi/cristiano Месси побил рекорд Роналду по голам в топ-5 европейских лиг
28 мая, 08:18
Мировой футбол
©twitter.com/PSG ПСЖ установил рекорд по количеству чемпионств в Лиге 1
28 мая, 07:59
Мировой футбол
©twitter.com/PSG Гол Месси принес ПСЖ чемпионство в Лиге 1
28 мая, 07:40
Мировой футбол
©instagram.com/alnassr Роналду впервые в карьере остался без трофеев в двух сезонах подряд
28 мая, 07:23
Мировой футбол
©instagram.com/alnassr "Аль-Наср" с Роналду потерял очки и лишился шансов на чемпионство
27 мая, 08:24
Мировой футбол
©twitter.com/imessi Месси сообщил подробности о переговорах с "Барселоной"
26 мая, 23:50
Мировой футбол
©instagram.com/psg Тренер ПСЖ сделал заявление о Месси
26 мая, 21:57
Мировой футбол
©twitter.com/pedrogva6 Спаллетти сделал татуировку в честь чемпионства "Наполи"
26 мая, 18:48
Мировой футбол
©twitter.com/F_GallardoTV Месси не уедет в "Барселону" или Саудовскую Аравию: ПСЖ сделал грандиозное предложение
26 мая, 14:25
Мировой футбол
©twitter.com/PSG_English Месси отправится в Саудовскую Аравию с бывшим одноклубником - СМИ
26 мая, 12:52
Мировой футбол
©РИА Новости/Михаил Сербин "Бегает по 20 раз в туалет". За что Марадона критиковал Месси
26 мая, 11:22
Мировой футбол
©instagram.com/douglaspds/ Бывший игрок "Барселоны" арестован за стрельбу в общественном месте

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus