Стало известно место Роналду в списке бомбардиров в Саудовской Аравии

Стало известно, какое место занял португальский нападающий Криштиану Роналду в списке бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии, где он выступает с января, сообщают Vesti.kz.

Форвард "Аль-Насра" принял участие в 16 матчах в чемпионате и забил 14 голов. С этим результатом Роналду занял пятое место в списке.

Лучшим бомбардиром стал Абдерразак Амдалла из "Аль-Иттихада" – у него 21 мяч в 26 матчах. Также в топ-5 вошли: Талиска ("Аль-Насра") забил 20 голов (23 игры), Одион Игало ("Аль-Хилаль") – 19 (27), Фирас Аль-Брейкан ("Аль-Фатех") – 17 (30).

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Ранее "Аль-Наср" лишился шансов на победу в чемпионате Саудовской Аравии, уступив за тур до финиша титул "Аль-Иттихаду".

Таким образом, Роналду впервые в карьере остался без завоеванных трофеев в двух сезонах подряд. В прошлом сезоне португалец выступал за "Манчестер Юнайтед" и также не смог завоевать трофеи.

В заключительном туре "Аль-Наср" разгромил "Аль-Фатех" (3:0). Роналду даже не был включен в заявку.

Напомним, Роналду перешел в "Аль-Наср" в январе 2023 года после скандального ухода из "Манчестер Юнайтед". Контракт форварда с клубом рассчитан до 2025 года.

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