Стали известны детали контракта Бензема с новым клубом

Форвард Карим Бензема подписал основную часть документов для перехода в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz. По информации журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, стали известны детали соглашения.

Вчера, 4 июня, "Реал" объявил об уходе нападающего по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии Бензема заработает 200 миллионов евро за два года.

🚨🇸🇦 Karim Benzema has signed main part of docs to become new Al Ittihad player joining the Saudi league — here we go!



Understand contract will be valid until 2025 but will also include option for further season.



Karim will say goodbye to Madrid fans then travel to Saudi. pic.twitter.com/OCzwszv2OL