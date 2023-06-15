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Стала известна зарплата Бензема в Саудовской Аравии

Стала известна зарплата Бензема в Саудовской Аравии
©instagram.com/karimbenzema

Портал FootMercato сообщил, сколько будет зарабатывать звездный нападающий Карим Бензема в саудовском "Аль-Иттихаде", передают Vesti.kz.

По информации издания, зарплата Карима Бензема в клубе составит 30 миллионов долларов в год без учета прав на изображение футболиста. Контракт рассчитан на 3 сезона.

Ранее Бензема выступал за "Реал", игроком которого стал в 2009 году. Карим - действующий обладатель "Золотого мяча". В его карьере также был французский "Лион". За национальную команду играл в период 2007-2022 годов, забил 37 голов в 97 матчах. В декабре объявил о завершении карьеры в сборной.

35-летний форвард подписал контракт с "Аль-Иттихадом" до 2026 года.

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Метки:
Саудовская Аравия Зарплата

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