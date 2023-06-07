Бензема дал первый комментарий после перехода в новый клуб

Французский футболист Карим Бензема прокомментировал свой переход в саудовский "Аль-Иттихад", сообщают Vesti.kz.

35-летний форвард подписал контракт до 2026 года.

"Это новый вызов для меня. Это качественная лига, в которой выступают много хороших игроков. Мой друг Роналду тоже играет здесь. Это свидетельствует о том, что саудовская лига развивается. Я приехал сюда, чтобы побеждать, как делал это в Европе.

У "Аль-Иттихада" удивительная история, большая армия фанатов и большие амбиции.

Я сделаю все, чтобы помочь клубу завоевывать трофеи и радовать болельщиков", - приводит слова француза пресс-служба "Аль-Иттихада".

Напомним, что ранее Бензема выступал за "Реал", игроком которого стал в 2009 году. Карим - действующий обладатель "Золотого мяча". В его карьере также был французский "Лион". За национальную команду играл в период 2007-2022 годов, забил 37 голов в 97 матчах. В декабре объявил о завершении карьеры в сборной.

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