Стала известна дата презентации Месси в "Интер Майами"

СМИ узнали дату презентации Лионеля Месси в качестве нового игрока американского "Интер Майами", передают Vesti.kz.

По информации журналиста ESPN, капитан сборной Аргентины будет представлен в качестве игрока клуба MLS 17 июля в 5:30 утра по времени Астаны (16 июля в 19:30 по восточному времени США).

Вместе с Месси также может быть представлен его бывший товарищ по "Барселоне" Серхио Бускетс. Как и аргентинец, Бускетс присоединяется к клубу в качестве свободного агента.

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36-летний Месси перешел в "Интер Майами", совладельцем которого является Дэвид Бэкхем. Этим летом Лионель покинул ПСЖ, за который выступал с 2021 года.

Месси играл за "Барселону" с 2003 по 2021 год.

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