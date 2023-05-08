Стал известен следующий клуб Месси из Саудовской Аравии

По информации El Chiringuito аргентинский нападающий Лионель Месси, выступающий за ПСЖ перейдет в клуб чемпионата Саудовской Аравии. Аргентинец принял предложение команды "Аль-Хиляль", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Также сообщается, что два бывших одноклубника Месси из "Барселоны", полузащитник Серхио Бускетс и защитник Хорди Альба, также будут включены в состав этого саудовского клуба. Предполагается, что хавбек подпишет двухлетний контракт с саудовской командой, а игрок обороны начнет переговоры с "Барселоной" о разрыве своего контракта, который еще действует один сезон.

💣 BOMBAZO MUNDIAL de @elchiringuitotv y @Marsallorente💣



Messi, al Al-Hilal ✅

Busquets, al Al-Hilal ✅

Jordi Alba, al Al-Hilal ⏳



🟣 ¡Todos los detalles, en nuestro Twitch! https://t.co/uy59B6tvAR pic.twitter.com/zKuCYET3FS — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 8, 2023

Ранее было объявлено о намерении руководства Саудовской Аравии привлекать больше европейских футбольных звезд в местный чемпионат. Слухи говорят, что Месси будет зарабатывать около 400 миллионов евро в год в "Аль-Хиляле".

Стоит напомнить, что контракт 35-летнего футболиста с парижской командой заканчивается 30 июня 2023 года. А недавно Месси рассорился с руководством клуба из-за своей неожиданной поездки в Саудовскую Аравию.