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Стал известен следующий клуб Месси из Саудовской Аравии

Стал известен следующий клуб Месси из Саудовской Аравии
©twitter.com/imessi

По информации El Chiringuito аргентинский нападающий Лионель Месси, выступающий за ПСЖ перейдет в клуб чемпионата Саудовской Аравии. Аргентинец принял предложение команды "Аль-Хиляль", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Также сообщается, что два бывших одноклубника Месси из "Барселоны", полузащитник Серхио Бускетс и защитник Хорди Альба, также будут включены в состав этого саудовского клуба. Предполагается, что хавбек подпишет двухлетний контракт с саудовской командой, а игрок обороны начнет переговоры с "Барселоной" о разрыве своего контракта, который еще действует один сезон.

Ранее было объявлено о намерении руководства Саудовской Аравии привлекать больше европейских футбольных звезд в местный чемпионат. Слухи говорят, что Месси будет зарабатывать около 400 миллионов евро в год в "Аль-Хиляле".

Стоит напомнить, что контракт 35-летнего футболиста с парижской командой заканчивается 30 июня 2023 года. А недавно Месси рассорился с руководством клуба из-за своей неожиданной поездки в Саудовскую Аравию.

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ Футбольные трансферы Саудовская Аравия

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