Стал известен новый клуб Месси после "Интер Майами"

Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

По информации L`Equipe, "Аль-Ахли" планирует подписать Месси после окончания соглашения игрока с "Интер Майами". Нынешний контракт аргентинца с американским клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года.

Отмечается, что руководство "Аль-Ахли" уже несколько недель пытается убедить аргентинца согласиться на переход. Финансовые подробности переговоров не разглашаются, но страна, которая примет чемпионат мира в 2034 году, намерена сделать все возможное, чтобы склонить Месси сделать выбор в свою пользу.

Ранее сообащлось, что Месси планируют предложить те же условия, что получил в "Аль-Насре" звездный португалец Криштиану Роналду.

Напомним, Месси выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. Всего на счету 38‑летнего аргентинца 62 матча за американский клуб всех турнирах, в которых он забил 50 мячей и отдал 24 результативные передачи.

Месси является восьмикратным обладателем "Золотого мяча" и воспитанником академии аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз". Также в его карьеры были каталонская "Барселона" и французский "Пари Сен-Жермен".

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