Спаллетти сделал татуировку в честь чемпионства "Наполи"

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти сделал на руке татуировку в честь чемпионства своей команды в чемпионате Италии по футболу (Серия А), сообщают Vesti.kz.

На предплечье он набил эмблему клуба и флаг Италии с цифрой 3, неаполитанцы в третий раз в истории выиграли национальный чемпионат.

64-летний Спаллетти возглавляет "Наполи" с 2021 года. Ранее отмечалось, что он может покинуть клуб. Тренер со своей стороны уже ответил на эти слухи.

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