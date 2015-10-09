Снейдер ответил, заслужено ли Месси выиграл "Золотой мяч" в 2010 году

Бывший полузащитник миланского "Интера" Уэсли Снейдер поделился мнением о вручении "Золотого мяча" в 2010 году, сообщают Vesti.kz.

В том году награду получил Лионель Месси, хотя Снейдер в составе "Интера" выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Италии и Кубок Италии, а также вместе со сборной Нидерландов дошёл до финала чемпионата мира, где проиграл Испании.

Однако Снейдер считает, что "Золотой мяч" должен был достаться ему.

"Для меня в том сезоне Месси действительно был сильнейшим футболистом мира. Но если оценивать, кто провёл год успешнее, — здесь уже я был впереди. Сейчас на дворе 2025 год, прошло уже 15 лет. И мы всё ещё возвращаемся к этой теме, вы продолжаете говорить, что награда должна была достаться мне. Честно, это радует меня. Я куда больше доволен тем, что не прикоснулся к "Золотому мячу", зато поднял над головой трофей Лиги чемпионов. Если бы передо мной стоял выбор — отказаться от победы в Лиге чемпионов ради "Золотого мяча", — я бы никогда на это не пошёл", — сказал Снейдер в подкасте на YouTube-канале Andreas Poke.

Ранее британское издание FourFourTwo составило рейтинг главных "ограблений" в истории "Золотого мяча", куда включило и Снейдера. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Напомним, Месси является рекордсменом по числу "Золотых мячей" - аргентинец восемь раз выигрывал награду. Его ближайший преследователь - португалец Криштиану Роналду с пятью "Золотыми мячами".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!