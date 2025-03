Скандал вокруг Неймара! Эскортница заявила, что беременна от звезды футбола

Скандал вокруг Неймара набирает новые обороты, 21-летняя эскортница Наяра Маседо (или Ани Авуада) утверждает, что беременна от бразильской звезды и намерена доказать это с помощью ДНК-теста, передают Vesti.kz.

По словам Маседо, это произошло на вечеринке 10 марта, где присутствовали 20 девушек по вызову.

Предполагается, что именно тогда Неймар "в очередной раз" изменил своей возлюбленной Бруне Бьянкарди, которая в это время уже ждала от него второго ребенка.

Слухи о присутствии Неймара на вечеринке появились после того, как там заметили его вертолет. Однако сам футболист все отрицает, утверждая, что одолжил вертолет другу и сам не присутствовал на мероприятии.

Маседо уже опубликовала положительный тест на беременность и снимок УЗИ, однако эксперты сомневаются в ее словах, так как плод можно обнаружить на УЗИ только спустя 3–4 недели после зачатия, а с момента вечеринки прошло меньше времени.

Неймар, в свою очередь, пока никак не комментирует ситуацию и отказывается проходить ДНК-тест.

Напомним, что Неймар вернулся в родной "Сантос" в январе после неудачного этапа карьеры в саудовском "Аль-Хиляле". Он рассчитывает поиграть на родине до лета и вернуться в Европу, где в разное время выступал за "Барселону" и "Пари Сен-Жермен". За "Сантос" он провел семь матчей, забил три гола и отдал три ассиста.

Não é um azar do caraças? 🥴

Nayara Macedo, mais conhecida como Any Awuada, descobriu que está grávida após participar da noitada com Neymar. pic.twitter.com/xQSfG4u8XD