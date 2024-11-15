Сборная Узбекистана потеряла главную звезду на матч отбора ЧМ-2026
Сборная Узбекистана по футболу не сможет рассчитывать на своего звездного форварда Эльдора Шомуродова, передают Vesti.kz.
Сборная Узбекистана по футболу не сможет рассчитывать на своего звездного форварда Эльдора Шомуродова, передают Vesti.kz.
Драмой обернулся матч Узбекистана в отборе ЧМ по футболу
По информации Championat.asia, на 13-й минуте встречи с Катаром капитан узбекистанской сборной почувствовал дискомфорт и ему была оказана медицинская помощь. Он вернулся на поле, но некоторое время спустя понял, что не сможет продолжить игру и был заменен.
Таким образом, Шомуродов не примет участие в матче против сборной КНДР в Лаосе, который состоится 19 ноября. Отмечается, что нападающий не отправится на выезд с национальной командой.
Узбекистан с 10 очками идет вторым в группе А третьего отбора ЧМ, а Северная Корея, набрав 2 очка, располагается на последней, шестой строчке.
Первые две команды с каждой группы получат путевки в финальную часть ЧМ-2026. Сборные, занявшие третьи и четвертые места, продолжат борьбу за выход на мундиаль в четвертом отборочном раунде.
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