Сборная Узбекистана потеряла главную звезду на матч отбора ЧМ-2026

Сборная Узбекистана по футболу не сможет рассчитывать на своего звездного форварда Эльдора Шомуродова, передают Vesti.kz.

Драмой обернулся матч Узбекистана в отборе ЧМ по футболу

По информации Championat.asia, на 13-й минуте встречи с Катаром капитан узбекистанской сборной почувствовал дискомфорт и ему была оказана медицинская помощь. Он вернулся на поле, но некоторое время спустя понял, что не сможет продолжить игру и был заменен.

Таким образом, Шомуродов не примет участие в матче против сборной КНДР в Лаосе, который состоится 19 ноября. Отмечается, что нападающий не отправится на выезд с национальной командой.

Узбекистан с 10 очками идет вторым в группе А третьего отбора ЧМ, а Северная Корея, набрав 2 очка, располагается на последней, шестой строчке.

Первые две команды с каждой группы получат путевки в финальную часть ЧМ-2026. Сборные, занявшие третьи и четвертые места, продолжат борьбу за выход на мундиаль в четвертом отборочном раунде.