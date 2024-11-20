Сборная России по футболу сотворила историю: подробности

Сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Сирии. Товарищеский матч в Волгограде завершился со счетом 4:0, передают Vesti.kz.

По информации Opta Sports, Россия выиграла всухую шесть матчей подряд с общим счетом 34:0 – это рекордная серия сухих побед в истории сборной России/СССР/Российской Империи.

Сергей Пиняев нанес восемь ударов в этом матче – рекорд в составе сборной России с июня 2019 года, когда Артем Дзюба восемь раз пробил против Кипра.

Напомним, что последний официальный матч российская сборная провела в ноябре 2021 года. С 2022-го команда отстранена ведущими футбольными организациями мира из-за политической ситуации. В итоге ей ничего не остается кроме, как проводить только товарищеские игры.

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