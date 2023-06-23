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В Саудовской Аравии приняли решение о проведении ЧМ-2030 по футболу

В Саудовской Аравии приняли решение о проведении ЧМ-2030 по футболу
©Rhett Lewis on Unsplash

По информации Marca, Саудовская Аравия отказалась от идеи претендовать на проведение чемпионата мира по футболу - 2030, сообщает корреспондент Vesti.kz. Изначально планировалось, что Саудовская Аравия, Греция и Египет подадут совместную заявку на организацию турнира.

Однако после тщательного изучения реальных возможностей, саудовские власти пришли к выводу, что сложно конкурировать с уже проделанной работой по совместной заявке Испании, Португалии и Марокко. Marca сообщает, что министр иностранных дел Саудовской Аравии, Фейсал бен Фархан Аль Сауд, связался с чиновниками из Греции и Египта, чтобы сообщить им о решении страны не выдвигать свою кандидатуру на Чемпионат мира-2030.

Несмотря на это, заявка Аргентины, Уругвая, Чили и Парагвая все еще может составить конкуренцию Испании, Португалии и Марокко. Итоговый хозяин турнира будет объявлен в 2024 году.

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Страница новости в Marca упоминает заявку Испании, Португалии и Марокко без упоминания Украины, хотя в апреле премьер-министр Португалии заявил, что Украина также является частью этой заявки.

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Метки:
Чемпионат мира по футболу Саудовская Аравия

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