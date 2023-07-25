Саудовская Аравия осыпала свои клубы деньгами для подписания суперзвезд

Министерство спорта Саудовской Аравии выделило клубам страны около 20 миллиардов евро на трансферы до 2030 года, передают Vesti.kz.

Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс.

"Министерство спорта выделило 17 миллиардов фунтов стерлингов (19,7 миллиарда евро) на трансферы клубов чемпионата Саудовской Аравии до 2030 года", - написал в Twitter журналист.

По его данным, подписание контракта с Килианом Мбаппе не было предусмотрено в бюджете в начале лета, но саудовцы знали, что Мбаппе может быть доступен в течение нескольких недель, и готовы действовать.



Также, по словам журналиста, "Аль-Хиляль" ставит первоочередной задачей привлечение звезды с громким именем после того, как клуб упустил Лионеля Месси.

Этим летом они присматривались к Неймару и Луке Модричу. Целью на 2024 год является Роберт Левандовски, но форвард "Барселоны" говорит, что сейчас он вообще не думает о Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что саудовский "Аль-Хиляль" ведет переговоры о покупке французской суперзвезды Килиана Мбаппе. Ближневосточный клуб, минуя самого игрока, вышел на руководство парижан, предложив 300 миллионов евро за футболиста.

Самому футболисту якобы пообещали зарплату в 700 миллионов евро в год. Если переход Мбаппе на этих условия произойдет, обе суммы будут рекордными в истории мирового футбола.

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