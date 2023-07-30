Самый дорогой блогер. Стало известно, сколько стоит один пост у Роналду

Нападающий сборной Португалии по футболу и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым блогером в Instagram, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Sun.

По информации источника, один рекламный пост у Роналду стоит больше двух миллионов евро. Таким образом, 38-летний португалец вытеснил с первого места американскую модель Кайли Дженнер, которая брала около 1,7 миллиона евро за свои "услуги".

Добавим, что третье место занимает главный соперник Роналду - аргентинец Лионель Месси. Чемпион мира за один рекламный пост просит 1,6 миллиона евро.

Отмечается, что Роналду зарабатывает деньги в социальных сетях, продвигая спортивные, оздоровительные и криптовалютные бренды. У португальской звезды также больше всего подписчиков в мире - 597 миллионов.

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Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. Контракт форварда с клубом рассчитан до 2025 года. В рамках чемпионата Саудовской Аравии португалец принял участие в 16 матчах, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

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