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Мировой футбол
Вчера 23:50
 

Салах согласовал переход в новый клуб после ухода из "Ливерпуля"

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Салах согласовал переход в новый клуб после ухода из "Ливерпуля" ©Depositphotos/actionsports

Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру вингер сборной Египта Мохамед Салах, передают Vesti.kz.

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Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру вингер сборной Египта Мохамед Салах, передают Vesti.kz.

По информации журналиста Санти Ауны, достигнута устная договоренность с Салахом о переходе в турецкий "Бешикташ" на правах свободного агента. Зарплата игрока составит около 10 миллионов евро в год + 2 миллиона евро в качестве бонусов. Контракт будет рассчитан на один год с опцией продления ещё на сезон.

"Бешикташ" занял четвёртое место в чемпионате Турции сезона-2025/26.

Салах этим летом покинул "Ливерпуль" после девяти сезонов в английском клубе. С "красными" египтянин выигрывал Лигу чемпионов, английскую премьер-лигу (АПЛ), Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.

В минувшем сезоне Салах провёл 41 матч во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач.

Также Салах сыграл за национальную команду на чемпионате мира-2026, проходящем в США, Канаде и Мексике. Сборная Египта дошла до 1/8 финала и в драматичном матче уступила Аргентине со счётом 2:3, хотя к 79-й минуте вела 2:0.

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