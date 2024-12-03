Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Сегодня 10:38
 

С Месси и Мбаппе, но без Роналду. Собран идеальный футболист

  Комментарии

Поделиться
С Месси и Мбаппе, но без Роналду. Собран идеальный футболист ©IG/leomessi/cristiano

Полузащитник каталонской "Барселоны" Френки де Йонг собрал лучшего игрока мира по отдельным критериям футболистов, передает Vesti.kz.

Поделиться

Полузащитник каталонской "Барселоны" Френки де Йонг собрал лучшего игрока мира по отдельным критериям футболистов, передает Vesti.kz.

Идеальный футболист нидерландца обладал бы дриблингом, игровым мышлением и завершением атак аргентинца Лионеля Месси, скоростью француза Килиана Мбаппе, стилем бразильца Неймара, оборонительными навыками нидерландца Виргила ван Дейка и лидерскими качествами серба Душана Тадича, передает BarcaTimes ответ Фрэнки.

Напомним, что де Йонг выступал с Месси в "Барселоне", с ван Дейком – в сборной Нидерландов, а с Тадичем – в амстердамском "Аяксе". С Мбаппе и Неймаром 27-летний игрок не пересекался.

Стоит отметить, что де Йонг не играл с португальской звездой Криштиану Роналду, но в список в отличии от Мбаппе и Неймара его не включил.

 

Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану Футбол Еврофутбол Ла Лига Мбаппе Килиан Неймар

Реклама

Живи спортом!