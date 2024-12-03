С Месси и Мбаппе, но без Роналду. Собран идеальный футболист
Полузащитник каталонской "Барселоны" Френки де Йонг собрал лучшего игрока мира по отдельным критериям футболистов, передает Vesti.kz.
Полузащитник каталонской "Барселоны" Френки де Йонг собрал лучшего игрока мира по отдельным критериям футболистов, передает Vesti.kz.
Идеальный футболист нидерландца обладал бы дриблингом, игровым мышлением и завершением атак аргентинца Лионеля Месси, скоростью француза Килиана Мбаппе, стилем бразильца Неймара, оборонительными навыками нидерландца Виргила ван Дейка и лидерскими качествами серба Душана Тадича, передает BarcaTimes ответ Фрэнки.
Напомним, что де Йонг выступал с Месси в "Барселоне", с ван Дейком – в сборной Нидерландов, а с Тадичем – в амстердамском "Аяксе". С Мбаппе и Неймаром 27-летний игрок не пересекался.
Стоит отметить, что де Йонг не играл с португальской звездой Криштиану Роналду, но в список в отличии от Мбаппе и Неймара его не включил.
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