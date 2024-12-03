С Месси и Мбаппе, но без Роналду. Собран идеальный футболист

Полузащитник каталонской "Барселоны" Френки де Йонг собрал лучшего игрока мира по отдельным критериям футболистов, передает Vesti.kz.

Идеальный футболист нидерландца обладал бы дриблингом, игровым мышлением и завершением атак аргентинца Лионеля Месси, скоростью француза Килиана Мбаппе, стилем бразильца Неймара, оборонительными навыками нидерландца Виргила ван Дейка и лидерскими качествами серба Душана Тадича, передает BarcaTimes ответ Фрэнки.

Напомним, что де Йонг выступал с Месси в "Барселоне", с ван Дейком – в сборной Нидерландов, а с Тадичем – в амстердамском "Аяксе". С Мбаппе и Неймаром 27-летний игрок не пересекался.

Стоит отметить, что де Йонг не играл с португальской звездой Криштиану Роналду, но в список в отличии от Мбаппе и Неймара его не включил.