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Рыбакина сходила на дебютный матч Месси в MLS

Рыбакина сходила на дебютный матч Месси в MLS
©instagram.com/lenarybakina

Лучшая казахстанская теннисистка в одиночном разряде Елена Рыбакина посетила дебютный матч Лионеля Месси за "Интер Майами" в MLS, сообщают Vesti.kz.

"Интер Майами" на выезде обыграл "Нью-Йорк Ред Буллз" (2:0). Один из мячей на 89-й минуте забил аргентинский форвард.

"Какая атмосфера! Спасибо за невероятный опыт", - написала Рыбакина в соцсетях.

Отметим, что Рыбакиной предстоит выступить на US Open в Нью-Йорке. Свой первый матч она проведет против украинки Марты Костюк. Теннисистки выйдут на корт в ночь на 29 августа - примерно в 00:30 по времени Астаны. Победительница противостояния в следующем круге сыграет с сильнейшей в паре Панна Удварди (Венгрия) - Айла Томлянович (Австралия).

Рыбакина узнала свое место в рейтинге WTA перед US Open

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Месси Лионель

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