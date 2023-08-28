Рыбакина узнала свое место в рейтинге WTA перед US Open

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах, сообщают Vesti.kz.

Что касается казахстанок, то первая ракетка страны в одиночке Елена Рыбакина сохранила за собой четвертое место. А вот Юлия Путинцева поднялась с 79-й позиции на 78-ю.

Топ-3 не изменился: Ига Швентек (Польша), Арина Соболенко (Беларусь) и Джессика Пегула (США).

Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина потеряла одну позицию, опустившись на 29-ю строчку. Рыбакина поднялась на 110-е место, тогда как ранее занимала на одну ступеньку ниже.

Первая тройка осталась прежней: Катерна Синякова, Барбора Крейчикова (оба - Чехия), Сторм Хантер (Австралия).

Напомним, 28-29 августа на US Open свои первые матчи от Казахстана сыграют:

- Александр Бублик против австрийца Доминика Тима;

- Елена Рыбакина против украинки Марты Костюк;

- Юлия Путинцева против итальянки Мартины Тревизан.

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