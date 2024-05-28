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Руни "предал" Роналду и выбрал Месси

Руни "предал" Роналду и выбрал Месси
©ФК "Аль-Наср"

Экс-футболист сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни выбрал лучшего в противостоянии португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси, передает Vesti.kz.

Накануне, официальный аккаунт клуба "Интер Майами" опубликовал фрагмент видеоинтервью с Руни, в котором футболист ответил на вопрос о лучшем в этой паре. По мнению англичанина - это Месси.

Отметим, что Руни в течении нескольких сезонов играл вместе с Роналду за "Манчестер Юнайтед".

Добавим, что Месси с 2023 года является игроком американского "Интер Майами", а Криштиану с того же периода выступает за саудовский "Аль-Наср".

Фанаты вынесли окончательный вердикт соперничеству Роналду и Месси

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Метки:
Роналду Криштиану Месси Лионель Футбол

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