Руни "предал" Роналду и выбрал Месси

Экс-футболист сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни выбрал лучшего в противостоянии португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси, передает Vesti.kz.

Накануне, официальный аккаунт клуба "Интер Майами" опубликовал фрагмент видеоинтервью с Руни, в котором футболист ответил на вопрос о лучшем в этой паре. По мнению англичанина - это Месси.

🚨🚨Ronaldo ou Messi ?



Rooney (ex coéquipier de CR7) : «𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐞 𝐦𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐮𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐬 » 🫡🔥🔥 pic.twitter.com/TDLKvD6YfO — INTER MIAMI FR (@IntermiamiFR_) May 28, 2024

Отметим, что Руни в течении нескольких сезонов играл вместе с Роналду за "Манчестер Юнайтед".

Добавим, что Месси с 2023 года является игроком американского "Интер Майами", а Криштиану с того же периода выступает за саудовский "Аль-Наср".

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