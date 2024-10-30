Роналду выбил телефон у ребенка: эпизод попал на видео
Звездный форвард Криштиану Роналду не только не забил пенальти в матче за "Аль-Наср", но и разбил телефон юному фанату, передают Vesti.kz. Инцидент произошел в компенсированное к матчу время.
Звездный форвард Криштиану Роналду не только не забил пенальти в матче за "Аль-Наср", но и разбил телефон юному фанату, передают Vesti.kz. Инцидент произошел в компенсированное к матчу время.
39-летний футболист мог спасти свою команду в матче 1/8 финала Кубка Саудовской Аравии, но промахнулся во время исполнения 11-метрового удара на 96-й минуте встречи.
Роналду пробил выше ворот и угодил в одного из фанатов: суперфорвард мячом выбил мяч телефон из рук мальчика, который снимал исполнение пенальти.
Что касается матча, то из-за промаха Роналду "Аль-Наср" не смог сравнять счет в игре с "Аль-Таавуном" в Эр-Рияде и досрочно выбыл из турнира.
Победный гол на счету защитник "Аль-Таавуна" Флавио, который отличился на 71-й минуте встречи и помог совершить сенсацию.
На последних секундах игры "Аль-Наср" получил шанс на спасение, однако Роналду не реализовал пенальти, и его удар пролетел мимо ворот.
رونالدووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو#النصر_التعاون pic.twitter.com/tW3Td4vNwk— كورة | Alnassr 📽️ (@BLLvid) October 29, 2024
Промах португальца оказался неприятным не только для него самого, но и для юного фаната на трибуне: мяч, пролетев выше ворот, угодил прямо в руки мальчику, который снимал момент на телефон.
Ain't no way pic.twitter.com/0LG77SN5MF— J. (@JosipFCB93) October 29, 2024
Добавим, что это восьмой трофей, который упустил "Аль-Наср" с момента перехода Роналду в конце 2022 года. Португалец ни разу не побеждал с командой в чемпионате Саудовской Аравии, Лиге чемпионов Азии, Кубке короля или Суперкубке.
С момента перехода Криштиану саудовский клуб выиграл один трофей – клубный Кубок арабских чемпионов, который считается товарищеским турниром.
Есть и еще одна прерванная серия: Роналду впервые не забил пенальти в "Аль-Насре" – до этого было 19 успешных попыток.
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