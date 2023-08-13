Роналду устроил истерику из-за непризнания его ценным игроком финала Кубка арабских чемпионов

Саудовский "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, стал победителем Кубка арабских чемпионов, обыграв в финале другой саудовский клуб "Аль-Хиляль" (2:1), сообщают Vesti.kz.

Самым ценным игроком финального матча был признан сербский полузащитник "Аль-Хиляля" Сергей Милинкович-Савич, что не устроило Роналду. Португалец, забивший два гола на 74-й и 98-й минутах, во время награждения потребовал от организаторов объяснений, показывая жестом, что он оформил дубль.

При этом Роналду вручили "Золотую бутсу" как лучшему бомбардиру турнира - в его активе 6 голов.

Для игрока это первый трофей в составе "Аль-Насра", к которому он присоединился в январе 2023 года.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ