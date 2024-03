Роналду унизили с помощью Месси после вылета из Лиги чемпионов

Защитник "Аль-Айна" из ОАЭ Халид Хашеми затролил португальскую звезду саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду после победы в Лиге чемпионов АФК, передает Vesti.kz.

Футболист сменил тему профиля в социальной сети X, поставив на нее фотографию аргентинского нападающего Лионеля Месси, целующего Кубок мира.

В ответном матче 1/4 финала "Аль-Наср" уступил в серии пенальти клубу из ОАЭ. Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в Эр-Риаде, завершилось со счетом 4:3 в пользу хозяев. При этом по ходу игры гости вели 2:0, однако "Аль-Наср" сумел сделать камбэк.

MOTM against Ronaldo's Al Nassr last night and now bro changed his twitter header to Messi 🤯🔥 pic.twitter.com/b3Ve3FVnZR