Роналду трогательно обратился к любимой дочери

Нападающий сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду опубликовал пост в социальных по случаю дня рождения своей дочери, сообщают Vesti.kz.

"7 лет моей принцессе. Поздравляю, моя любовь!" - написал 39-летний Роналду.

Напомним, Роналду и его девушка Джорджина Родригес воспитывают пятерых детей. Первенец, Криштиану-младший, появился на свет в июне 2010 года, став первым ребенком знаменитого футболиста.

В июне 2017 года Роналду стал отцом близнецов Евы и Матео, которых ему подарила суррогатная мать.

С Джорджиной Родригес у Криштиану также есть двое детей: их первая общая дочь, Алана Мартина, родилась в 2017 году. А в апреле 2022-го в семье появилась еще одна девочка - Белла Эмеральда.