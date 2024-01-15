Роналду тайно женился на Джорджине? На его руке видели кольцо

Португальская звезда Криштиану Роналду из саудовского "Аль-Насра" получил теплый прием от болельщиков на матче за Суперкубок Испании, в котором встречались его бывший клуб - мадридский "Реал" и каталонская "Барселона". Но основное внимание было приковано не столько к футболисту, а сколько к тому, что было на нем. На руке Криштиану заметили кольцо, которое мгновенно вызвало вопросы. Vesti.kz предлагают узнать, зачем португалец надел данный аксессуар.

Перед началом матча болельщики "Реала" исполнили серенаду для свой легенды перед входом на стадион и фотографы смогли запечатлеть момент, где Роналду приветствовал своих поклонников.

Real Madrid fans in front of Al Awal Park Stadium:



“Cristiano Ronaldo...Cristiano Ronaldo” 🥹



pic.twitter.com/CtfZn05LkG — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) January 14, 2024

Так, на одном из кадров заметно, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" надел черное кольцо на безымянный палец. Так обычно делают женатые люди. При этом Роналду и его девушка Джорджина Родригес не сообщали о помолвке, хоть и состоят в отношениях с 2016 года. У них пятеро детей: Роналду-младший, Ева Мария, Матео Роналду, Алана Мартина Роналду и Белла Эсмеральда.

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Позднее стало известно, что было на пальце у Криштиану - это было фитнес-кольцо. Его задача отслеживать сон, частоту сердечных сокращений и работу мозга. Учитывая одержимость Роналду своей физической формой - неудивительно, что ему необходима такая информация.

Cristiano Ronaldo is attending today's Super Cup final. pic.twitter.com/hI0qEEhucp — Barça Universal (@BarcaUniversal) January 14, 2024

Напомним, что сам матч прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой "Реала" со счетом 4:1. В составе "сливочных" три мяча забил Винисиус Жуниор, который стал автором самого быстрого хет-трика в эль-класико в 21-м веке.

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Таким образом, "Реал" в 13-й раз в своей истории выиграл Суперкубок Испании. "Барселона", в свою очередь, 14 раз завоевывала этот почетный трофей.